У Дніпрі вирує велика пожежа

Євген КізіловП'ятниця, 5 вересня 2025, 17:59
фото: Суспільне

Масштабна пожежа розгорілася на складі комбайнового заводу у Дніпрі.

Джерело: "Укрінформ", Інтерфакс-Україна, "Суспільне", місцеві ЗМІ

Деталі: За інформацією видання "Відомо", пожежа почалася в промисловій зоні Правого берега. За словами очевидців, спалах супроводжувався швидким поширенням вогню та виділенням великої кількості густого чорного диму, який швидко поширився повітряними масами, накривши значну частину неба над містом.

Фото: Укрінформ

Попередньо встановлено, що пожежа охопила складські площі, де зберігалися промислові матеріали та обладнання.

Інформація щодо постраждалих наразі відсутня. Медичні бригади перебувають у режимі очікування поблизу, готові за необхідності надати допомогу. На місці чергують також співробітники поліції.

Через пожежу на складі комбайнового заводу перекрили вул. Академіка Белелюбського, змінено рух автобуса №9 та трамвая №19.

Як передає "Суспільне", за словами місцевих жителів, перед загорянням було чутно потужний вибух. Після цього будівлю швидко охопив вогонь, густий дим видно з різних районів міста.

Офіційна інформація від міської влади та ДСНС очікується найближчим часом.

Дніпропожежанадзвичайна подія
