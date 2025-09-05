Усі розділи
На Одещині судитимуть чоловіка, який незаконно заволодів автівкою ТЦК

Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 вересня 2025, 19:21
На Одещині судитимуть чоловіка, який незаконно заволодів автівкою ТЦК
фото - getty images

На Одещині перед судом постане чоловік, який незаконно заволодів службовим автомобілем ТЦК й СП та забрав з неї сумку з документами.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: За даними поліції, подія сталася у серпні в одному з населених пунктів Одеського району.

Дослівно: "Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, незважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Автівку зловмисник покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з важливими особистими документами".

Деталі: Поліціянти розшукали правопорушника та вилучили в нього чужі речі.

Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а вчинив його спонтанно.

Дослівно: "Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України – в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами.

Максимальне покарання за ці правопорушення – до пʼяти років позбавлення волі".

Одеська областьТЦК
