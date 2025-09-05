Усі розділи
Фіцо після зустрічі з Путіним у Китаї заявив, що війна в Україні може скоро закінчитись

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 вересня 2025, 19:27
Фіцо після зустрічі з Путіним у Китаї заявив, що війна в Україні може скоро закінчитись
Роберт Фіцо, фото: Getty images

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції в Ужгороді у п’ятницю розповів, що його контакти з правителем РФ Володимиром Путіним повʼязані зі сподіванням на якнайшвидше завершення повномасштабної агресії Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Фіцо: "Знову-ж таки, в цьому між нами можуть бути різні погляди, але ми віримо, що війна (агресія РФ проти України – ред.) закінчиться, і дуже швидко закінчиться, і що нормалізуватимуться відносини з Російською Федерацією. Ми просто наперед хочемо говорити про можливості і завдання, які постануть перед нами".

Деталі: За словами Фіцо на зустрічі з Путіним у Китаї обговорювалась "двостороння співпраця" Росії та Словаччини.

Словацький премʼєр також назвав "абсолютною неправдою" інформацію про те, що з господарем Кремля обговорювалась "якась енергетична блокада України".

"Це абсолютно не було предметом перемовин з Владіміром Путіним. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словаччиною та Російською Федерацією", – додав Фіцо.

Він також сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Словаччина долучиться до надання Україні гарантій безпеки.

