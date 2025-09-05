Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сійярто каже, що навіть позиція РФ не вплине на Угорщину щодо вступу України в ЄС

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 вересня 2025, 20:01
Сійярто каже, що навіть позиція РФ не вплине на Угорщину щодо вступу України в ЄС
Петер Сійярто , фото: Getty Images

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не змінить свого ставлення до вступу України в ЄС, хай навіть Москва начебто не заперечує проти цього. Він зазначив, що угорський уряд хвилює тільки думка угорського народу, який начебто не хоче бачити Україну в ЄС.

Джерело: Сійярто у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Так Сійярто прокоментував слова президента Володимира Зеленського, за словами якого "дивно", що Угорщина відкидає членство України в ЄС, оскільки навіть Росія не виступає проти цього.

Реклама:

Пряма мова Сійярто: "Знову ж таки, Зеленський судить за власними мірками. На відміну від Зеленського, позиція Угорщини не диктується з-за кордону. Нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС. Тож незалежно від того, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС".

Що було раніше:

  • Угорщина минулими вихідними повторила, що не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.
  • Європейське опитування показало, що більше половини громадян ЄС підтримують його розширення – такі настрої пов'язані з безпековими викликами перед Європою.
  • При цьому в Угорщині 64% заявили, що підтримують розширення в цілому, без виокремлення конкретної країни.

УгорщинаУкраїнаРосіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
фотоУ Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
Усі новини...
Угорщина
Угорщина відстоює своє вето на відкриття переговорів про вступ України в ЄС
Сійярто відповів Сибізі та Сікорському на критику щодо "Мадяра": "Це не наша війна!"
Сікорський запросив "Мадяра" до Польщі, проігнорувавши санкції Угорщини 
Останні новини
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
23:35
оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
23:31
фотоЩо сьогодні знаходять археологи: репортаж із розкопок
22:56
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
22:35
Виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки: хто може виїхати, кому відмовлять, а хто отримає штраф
22:31
На фронті сталося 129 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
22:16
На Куп'янщині росіяни вбили ще одну людину й поранили чотирьох
21:52
Зеленський: Майже 60% зброї, яка є у військових – українського виробництва
21:26
Зеленський розповів, які гарантії готові надати Україні 26 країн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: