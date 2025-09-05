Сійярто каже, що навіть позиція РФ не вплине на Угорщину щодо вступу України в ЄС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не змінить свого ставлення до вступу України в ЄС, хай навіть Москва начебто не заперечує проти цього. Він зазначив, що угорський уряд хвилює тільки думка угорського народу, який начебто не хоче бачити Україну в ЄС.

Джерело: Сійярто у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Так Сійярто прокоментував слова президента Володимира Зеленського, за словами якого "дивно", що Угорщина відкидає членство України в ЄС, оскільки навіть Росія не виступає проти цього.

Пряма мова Сійярто: "Знову ж таки, Зеленський судить за власними мірками. На відміну від Зеленського, позиція Угорщини не диктується з-за кордону. Нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС. Тож незалежно від того, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС".

