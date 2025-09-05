Усі розділи
Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 вересня 2025, 20:31
У РФ винесли вироки чотирьом українським полоненим: Один із них зачитав вірш Тичини
Військовополонені на лаві підсудних. Фото - тасс

Другий Західний окружний військовий суд Росії виніс вироки чотирьом українським військовополоненим: підполковнику Андрію Антоненку, капітану Андрію Кулішу, молодшому лейтенантові Денису Ткаченку і сержанту Олексію Мазуренку.

Джерело: генеральна прокуратура РФ, пропагандистське видання ТАСС, "Медіазона"

Деталі: Як пише російське державне агентство ТАСС, військові потрапили в полон у Брянській області РФ. Антоненка засудили до 28 років позбавлення волі, з яких перші 5 років він проведе у в'язниці, а решту терміну – в колонії суворого режиму, а також призначили штраф 2 мільйони рублів. Куліша і Мазуренка засудили до 26 років позбавлення волі, Ткаченка – до 27.

За версією слідства, вони мінували залізниці, ЛЕП і нафтосховища в глибині російської території, а в серпні 2023 року здійснили вилазку: розмістили безпілотники неподалік військового аеродрому Шайковка в Калузькій області, де базуються бомбардувальники дальньої авіації. Загалом українцям закидають по два скоєних "теракти" і по три епізоди підготовки до "терактів".

В останньому слові на суді українські військові нагадали, що вони захищали свою країну, виконували накази командирів, а від влаштованих ними диверсій не постраждав жоден росіянин – ні цивільний, ні військовослужбовець.

"Медіазона" опублікувала слова Антоненка, Куліша, Мазуренка і Ткаченка з зали суду.

Пряма мова Антоненка: "Я зі скорботою хочу сказати, що шкодую, що не всі учасники моєї групи вижили. Дехто загинув, а саме Бабій Олег і Мачулянський Андрій, а також Долматов Ілля помер у лікарні. Це гідні люди, мені шкода, що вони загинули, але така доля чекає, можливо... Така ситуація може трапитися з кожним військовослужбовцем на полі бою.

Я не вважаю себе терористом і не згоден з тими звинуваченнями, які висунуті щодо мене. Я не знаю, як складеться подальша моя доля і життя, але в мене таке глибоке особисте відчуття, що все-таки це якийсь косплей на правосуддя більше".

Деталі: Після того, як суддя перебив виступ Антоненка, той зачитав вірш українського поета Павла Тичини.

Пряма мова Антоненка: "Я є народ, якого Правди сила

Ніким завойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! -

А сила знову розцвіла..

Дякую, у мене все".

Деталі: Куліш у своїй промові зазначив, що він виконував свій військовий обов’язок, як громадянина України.  

Мазуренко розповів, що проживав до початку бойових дій в Україні у "своєму улюбленому місті Суми разом зі своєю цивільною дружиною і двома маленькими дітьми". Він теж додав, що його керівництво не ставило мети завдати шкоди мирним громадянам, мирним об'єктам.

