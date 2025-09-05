ЄС оштрафував Google на майже 3 млрд євро за порушення правил конкуренції

Європейська комісія оштрафувала американську технологічну компанію Google на 2,95 мільярда євро за порушення правил конкуренції ЄС на ринку рекламних технологій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії

Деталі: Розслідування Єврокомісії встановило, що Google забезпечував перевагу власним послугам з онлайн-реклами "на шкоду конкурентам, що надають рекламні технології, рекламодавцям та онлайн-видавцям".

Така діяльність Google тривала "принаймні з 2014 року", ідеться в повідомленні Єврокомісії.

Своїм рішенням виконавчий орган ЄС не лише наклав майже 3 мільярди євро штрафу, а й зобов'язав Google припинити антиконкурентну поведінку. Компанія має 60 днів, щоб повідомити Єврокомісію про заходи, які вживатиме з цією метою.

Єврокомісія вела розслідування щодо рекламних практик Google з початку 2021 року.

Компанію раніше оштрафували на понад 4 мільярди євро через навʼязування своєї версії операційної системи Android та додатків для неї, що стало рекордним антимонопольним штрафом ЄС, який нині оскаржується.