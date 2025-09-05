"Служба – не рабство": у Києві на Майдані протестують проти посилення покарання для військових

У п’ятницю в Києві на Майдані незалежності проходить акція проти проголосованого у першому читанні законопроєкту про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору.

кореспондентка УП з Майдану незалежності

Деталі: Протестувальники тримають у руках саморобні плакати: "Ви караєте не тих", "Ми маємо захистити тих, хто захищає нас", "Репресії – не дисципліна" тощо.

фото: УП

Також вони скандують: Служба – не рабство!".

фото: УП

Ветеранка Аліна Сарнатська перед цим на своїй сторінці у Facebook зазначала про вимоги до влади припинити утиски військовослужбовців. Зокрема, не ухвалювати законопроект №13452, скасувати норми закону №8271 від 2022 року, а також прийняти закон про військового омбудсмена.

фото: УП

Вона також зазначала, що акція мирна і закликала уникати голосних звуків та вогню, фаєрів, колонок, гучномовців, слідкувати за безпекою і запобігати провокаціям.

фото: УП

"Акцію погоджено з військовою адміністрацією та КМДА. Поліція діалогу допоможе нам стежити за безпекою на зібранні", - написала вона.

У п’ятницю ввечері в Києві на Майдані незалежності проходить акція проти проголосованого у першому читанні законопроєкту про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. pic.twitter.com/Xm6VduaEq6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 5, 2025

Що було раніше: 4 вересня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №13260 про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. Документом передбачається повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство.