Росіяни обстрілюють FPV-дронами автівки на дорозі Слов'янськ-Ізюм – DeepState

Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 вересня 2025, 21:36
Росіяни обстрілюють FPV-дронами автівки на дорозі Слов'янськ-Ізюм – DeepState
Фото - DeepState

На трасі Слов'янськ-Ізюм зафіксували високу активність роботи російських екіпажів дронів. За добу там уражено близько 10-ти одиниць техніки.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними проєкту, з вечора четверга було уражено близько 10-ти одиниць техніки. Зокрема, уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де противник спалив цивільний автобус.

Дослівно: "Не є новиною те, що ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, але дані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі. Зокрема, ворог скористався географічними аспектами, де проходить дорога та побачив можливість здійснювати ураження на висотах, де літати легше.

Військові закликають цивільних та волонтерів взяти до уваги небезпеку в цьому районі для прокладання маршрутів".

Донецька областьросійсько-українська війна
