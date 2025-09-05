Росіяни обстрілюють FPV-дронами автівки на дорозі Слов'янськ-Ізюм – DeepState
На трасі Слов'янськ-Ізюм зафіксували високу активність роботи російських екіпажів дронів. За добу там уражено близько 10-ти одиниць техніки.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними проєкту, з вечора четверга було уражено близько 10-ти одиниць техніки. Зокрема, уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де противник спалив цивільний автобус.
Дослівно: "Не є новиною те, що ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, але дані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі. Зокрема, ворог скористався географічними аспектами, де проходить дорога та побачив можливість здійснювати ураження на висотах, де літати легше.
Військові закликають цивільних та волонтерів взяти до уваги небезпеку в цьому районі для прокладання маршрутів".