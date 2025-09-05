Усі розділи
В Ужгороді відкрили ділянку євроколії до Чопа

Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 вересня 2025, 22:33
В Ужгороді відкрили ділянку євроколії до Чопа
Фото - офіс президента

В Ужгороді 5 вересня відкрили ділянку євроколії до Чопа, яка з’єднує місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.

Джерело: Офіс президента

Деталі:  Ужгород став першим обласним центом України, який буде з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.

З 12 вересня з Ужгорода вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня – без пересадок. Продаж квитків відкрився вже сьогодні.

Протяжність євроколії сягає 22 кілометри, далі її розбудовуватимуть до Львова.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це "тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу".

