Трамп підписав указ про перейменування Пентагону в "Міністерство війни"
П'ятниця, 5 вересня 2025, 23:51
Президент США Дональд Трамп 5 вересня підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни.
Джерело: трансляція Білого дому
Деталі: На ній був присутній очільник Пентагону Піт Гегсет, який, згідно з указом, має тепер посаду "міністра війни".
Своїм указом Трамп повернув міністерству назву, яка була до 1947 року.
Пряма мова Трампа: "Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми вигравали всі війни до цього і між ними – а потім ми вирішили піти іншим шляхом і поміняли назву на Міністерство оборони. Тож тепер ми повертаємося до назви Міністерство війни".
Що передувало:
Наміри перейменувати Пентагон Трамп анонсував наприкінці серпня.