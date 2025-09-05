Трамп підписав указ про перейменування Пентагону в "Міністерство війни"

Президент США Дональд Трамп 5 вересня підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни.

Джерело: трансляція Білого дому

Деталі: На ній був присутній очільник Пентагону Піт Гегсет, який, згідно з указом, має тепер посаду "міністра війни".

Реклама:

Своїм указом Трамп повернув міністерству назву, яка була до 1947 року.

Пряма мова Трампа: "Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми вигравали всі війни до цього і між ними – а потім ми вирішили піти іншим шляхом і поміняли назву на Міністерство оборони. Тож тепер ми повертаємося до назви Міністерство війни".

Що передувало:

РЕКЛАМА:

Наміри перейменувати Пентагон Трамп анонсував наприкінці серпня.