Трамп підписав указ про санкції проти країн, які незаконно утримують громадян США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції та обмеження на поїздки проти держав, які незаконно утримують американських громадян. Новий механізм може вплинути на участь окремих іноземних лідерів у щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Джерело: указ президента США, Financial Times, заява державного секретаря США Марко Рубіо

Деталі: Документ передбачає застосування економічних санкцій і візових обмежень проти будь-якої країни, яку Білий дім визнає "спонсором незаконного утримання" громадян США.

За словами Рубіо, як і у випадку з визначенням "Держави – спонсора тероризму", жодна країна не повинна прагнути опинитися в цьому списку.

"Будь-хто, хто використовує американців як розмінну монету, заплатить за це. Ця адміністрація ставить на перше місце не лише Америку, а й її громадян", – повідомив Рубіо.

"Ви проводите чітку межу, за якою громадяни США не будуть використовуватися як розмінна монета", – заявив директор з питань боротьби з тероризмом в адміністрації Трампа Себастьян Горка.

Неназваний високопосадовець адміністрації Трампа повідомив FT, що заборона на поїздки є одним із "найпотужніших інструментів" впливу на режими, які застосовують практику утримання іноземців.

"Ми швидко застосуємо це до деяких країн, з якими ми не завжди ладнаємо", – сказав він журналістам.

У день підписання указу 40 конгресменів закликали Трампа "утриматися від видачі віз" іранському лідеру Масуду Пезешкіану та іншим "ключовим" високопосадовцям Ісламської держави. На думку законодавців, це має стати сигналом засудження проти "підтримки тероризму та порушень прав людини".

Дослівно FT: "Минулого тижня США заявили, що заборонять президенту Палестини Махмуду Аббасу та іншим високопосадовцям Палестинської адміністрації брати участь у зустрічі, на якій Великобританія, Франція, Канада, Австралія та інші союзники США мають намір визнати палестинську державу – крок, проти якого категорично виступає адміністрація Трампа".

Деталі: Держдеп не публікує перелік країн, які утримують громадян США, але видає попередження "не подорожувати" до держав, які становлять "високий ризик" затримання, включаючи Венесуелу та Росію. За словами американських посадовців, нові обмеження будуть спрямовані проти держав, які системно практикують "дипломатію заручників". Під потенційні санкції можуть потрапити Китай, Іран та Афганістан.

Водночас застосування нових правил може викликати суперечності з міжнародними угодами. Угода про штаб-квартиру ООН від 1947 року передбачає, що уряд США не може перешкоджати дипломатам і делегатам, у тому числі главам держав, прибувати до США для участі в засіданнях Організації. Генеральний секретар ООН уже висловив занепокоєння через заборону в’їзду палестинським чиновникам.

Адміністрація Трампа обгрунтувала заборону, зокрема, співпрацею Палестинської адміністрації з міжнародними судами, які розслідують дії Ізраїлю під час війни в Газі. За даними представників палестинської влади, упродовж 22 місяців бойових дій загинуло понад 64 тисячі палестинців. Водночас немає підтверджень, що Палестинська адміністрація утримує громадян США, зазначає видання.