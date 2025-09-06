Усі розділи
Суд зобов’язав адміністрацію Трампа витрачати мільярди доларів на міжнародну допомогу

Іван Д'яконовСубота, 6 вересня 2025, 04:58
Суд зобов’язав адміністрацію Трампа витрачати мільярди доларів на міжнародну допомогу
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Федеральний апеляційний суд округу Колумбія зобовʼязав адміністрацію Дональда Трампа витратити мільярди доларів на міжнародну допомогу. 

Джерело: Bloomberg

Деталі: Суд ухвалив рішення у п’ятницю колегією з трьох суддів у співвідношенні 2 проти 1. Рішення апеляційного суду означає, що адміністрація Трампа не може відмовитися від фінансування, яке Конгрес затвердив для програм допомоги у всьому світі.

Міністерство юстиції вже повідомило про намір звернутися до Верховного суду США з проханням розглянути справу в екстреному порядку та призупинити дію припису федерального судді у Вашингтоні.

За оцінками, близько 12 мільярдів доларів із 30 будуть анульовані після 30 вересня, якщо Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не візьмуть на себе зобов’язання принаймні розробити план щодо їх використання.

Федеральний суддя Амір Алі 3 вересня постановив, що відмова адміністрації витрачати кошти, ймовірно, порушує законодавство США, яке регулює діяльність федеральних агентств. 

Суддя підкреслив, що адміністрація "не надала жодного обґрунтування для відступу від фундаментального принципу, що асигнування Конгресу повинні виконуватися", і визнав скорочення фінансування такими, що порушують Закон про адміністративну процедуру.

СШАсудТрамп
