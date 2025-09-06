Усі розділи
Україна повернула з окупації велику групу дітей

Іван Д'яконовСубота, 6 вересня 2025, 05:34
Україна повернула з окупації велику групу дітей
Фото: Telegram/ermaka2022

До України з тимчасово окупованих територій повернули велику групу українських дітей.

Джерело: Bring Kids Back UA, керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні". 

Деталі: За словами Єрмака, серед врятованих – сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати до інтернату після смерті матері, діти, яких змушували співати російський гімн та брати участь у пропагандистських заходах із військовими РФ, а також підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік.

"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя", – повідомив керівник ОП.

