Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія втратила ще 960 військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 6 вересня 2025, 07:07
Росія втратила ще 960 військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 960 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 087 180 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 087 180 (+960) осіб,
  • танків – 11 161 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32 474 (+39) од;
  • засобів ППО – 1 217 (+1) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 523 (+256) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 950 (+119) од;
  • спеціальної техніки – 3 957 (+1) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
втрати у війні
ЗСУ за добу знешкодили ще 810 окупантів
Закатована в полоні журналістка Вікторія Рощина отримала нагороду за відвагу Oxi Courage Award
Росія за добу втратила ще 840 солдатів у своїй війні проти України
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: