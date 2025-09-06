Росія втратила ще 960 військових у війні проти України – Генштаб
Субота, 6 вересня 2025, 07:07
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 960 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 087 180 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 087 180 (+960) осіб,
- танків – 11 161 (+2) од;
- артилерійських систем – 32 474 (+39) од;
- засобів ППО – 1 217 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 523 (+256) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 950 (+119) од;
- спеціальної техніки – 3 957 (+1) од.
Дані уточнюються.