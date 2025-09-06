Росіяни знеструмили залізницю перед Слов’янськом
Субота, 6 вересня 2025, 08:26
Ранок 6 вересня росіяни почали з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині, затримуються потяги.
Джерело: "Укрзалізниця"
Дослівно: "Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення.
Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках".
Деталі: Компанія наразі не повідомляє строки відновлень, триває оцінка пошкодження.