Росіяни знеструмили залізницю перед Слов’янськом

Роман ПетренкоСубота, 6 вересня 2025, 08:26
Росіяни знеструмили залізницю перед Слов'янськом
фото УЗ

Ранок 6 вересня росіяни почали з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині, затримуються потяги.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення.

Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках".

Деталі: Компанія наразі не повідомляє строки відновлень, триває оцінка пошкодження.

УкрзалізницяСлов'янськДонецька область
