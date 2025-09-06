Росіяни знеструмили залізницю перед Слов’янськом

Ранок 6 вересня росіяни почали з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині, затримуються потяги.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення.

Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках".

Деталі: Компанія наразі не повідомляє строки відновлень, триває оцінка пошкодження.