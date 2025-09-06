ГУР показало, як знищує росіян, що прориваються на Дніпропетровщину
Субота, 6 вересня 2025, 09:44
Бійці зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО показали відео, як зірвали плани окупантів прорватися до кордонів Дніпропетровської області.
Джерело: ГУР
Деталі: Зазначається, що малими групами росіяни намагалися пройти за лінію зіткнення та зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на українські позиції.
На відео видно знищення будівель очевидно з росіянами за допомогою дронів.
Дослівно: "Окупанти, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками "Братства".
