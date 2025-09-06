Зеленський: Росія за 5 днів вересня атакувала 14 українських областей

Лише за 5 днів вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: За даними глави держави, протягом неповного першого тижня вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях.

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. І на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу.

Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом.

Маємо посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому".