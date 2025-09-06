Прем'єр Канади: Путін ще не змирився з необхідністю миру
Очільник уряду Канади Марк Карні переконаний, що міжнародна спільнота та Сили оборони України повинні чинити на Росію максимальний тиск для примусу її до миру.
Джерело: CBC, "Європейська правда"
Деталі: У п’ятницю, 5 вересня, Карні заявив, що Канада та інші союзники повинні продовжувати чинити "максимальний тиск" на Москву.
Він зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін "ще не змирився з необхідністю миру".
"Путін є причиною цієї війни, він є причиною вбивств. Він не буде диктувати умови миру", – наголосив він.
Карні заявив, що тиск союзників на Росію включатиме введення нових санкцій, забезпечення озброєння українських військ і підтримку України "після припинення воєнних дій".
Прем’єр Канади додав, що наступний раунд санкцій зараз готується союзниками України.
Як повідомляла "Європейська правда", напередодні Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді роль його країни у припиненні війни Росії проти України та у сприянні мирному процесу.
Також президентка Європейської комісії найближчими тижнями планує відвідати держави Євросоюзу, які співпрацюватимуть з Україною у сфері оборонної промисловості в рамках механізму SAFE, щоб скоординувати військову допомогу Києву.
Окрім цього, писали, що фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом на тему спільних зусиль щодо санкційного тиску на Росію.
