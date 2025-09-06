Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Канади: Путін ще не змирився з необхідністю миру

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 6 вересня 2025, 11:16
Прем'єр Канади: Путін ще не змирився з необхідністю миру
Марк Карні. Фото: Getty Images

Очільник уряду Канади Марк Карні переконаний, що міжнародна спільнота та Сили оборони України повинні чинити на Росію максимальний тиск для примусу її до миру.

Джерело: CBC,  "Європейська правда"

Деталі: У п’ятницю, 5 вересня, Карні заявив, що Канада та інші союзники повинні продовжувати чинити "максимальний тиск" на Москву.

Реклама:

Він зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін "ще не змирився з необхідністю миру".

"Путін є причиною цієї війни, він є причиною вбивств. Він не буде диктувати умови миру", – наголосив він.

Карні заявив, що тиск союзників на Росію включатиме введення нових санкцій, забезпечення озброєння українських військ і підтримку України "після припинення воєнних дій". 

614РЕКЛАМА:

Прем’єр Канади додав, що наступний раунд санкцій зараз готується союзниками України.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді роль його країни у припиненні війни Росії проти України та у сприянні мирному процесу.

Також президентка Європейської комісії найближчими тижнями планує відвідати держави Євросоюзу, які співпрацюватимуть з Україною у сфері оборонної промисловості в рамках механізму SAFE, щоб скоординувати військову допомогу Києву.

Окрім цього, писали, що фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом на тему спільних зусиль щодо санкційного тиску на Росію.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": 150 млрд євро на переозброєння: що таке SAFE і що від нього може отримати Україна.

КанадаРосіяПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
Канада
Прем’єр Канади: Путін боїться зустрічі із Зеленським
Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції
Прем’єр Канади допустив відправку військових в Україну
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: