Прем'єр Канади: Путін ще не змирився з необхідністю миру

Очільник уряду Канади Марк Карні переконаний, що міжнародна спільнота та Сили оборони України повинні чинити на Росію максимальний тиск для примусу її до миру.

Джерело: CBC, "Європейська правда"

Деталі: У п’ятницю, 5 вересня, Карні заявив, що Канада та інші союзники повинні продовжувати чинити "максимальний тиск" на Москву.

Він зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін "ще не змирився з необхідністю миру".

"Путін є причиною цієї війни, він є причиною вбивств. Він не буде диктувати умови миру", – наголосив він.

Карні заявив, що тиск союзників на Росію включатиме введення нових санкцій, забезпечення озброєння українських військ і підтримку України "після припинення воєнних дій".

Прем’єр Канади додав, що наступний раунд санкцій зараз готується союзниками України.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді роль його країни у припиненні війни Росії проти України та у сприянні мирному процесу.

Також президентка Європейської комісії найближчими тижнями планує відвідати держави Євросоюзу, які співпрацюватимуть з Україною у сфері оборонної промисловості в рамках механізму SAFE, щоб скоординувати військову допомогу Києву.

Окрім цього, писали, що фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом на тему спільних зусиль щодо санкційного тиску на Росію.

