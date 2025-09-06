Усі розділи
У Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці

Роман ПетренкоСубота, 6 вересня 2025, 12:09
У Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
фото: суспільне

6 вересня в одному з мікрорайонів Чернігова знайшли листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші.

Джерело: поліція Чернігівщини, "Суспільне Чернігів"

Деталі: За даними поліції, листівки росіяни скинули з безпілотника. 

ЗМІ оприлюднили фото листівок.

Поліція Чернігівщини також нагадала про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом.

Чернігівпропагандавійна
