У Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці

6 вересня в одному з мікрорайонів Чернігова знайшли листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші.

Джерело: поліція Чернігівщини, "Суспільне Чернігів"

Деталі: За даними поліції, листівки росіяни скинули з безпілотника.

ЗМІ оприлюднили фото листівок.

Поліція Чернігівщини також нагадала про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом.