У Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
Субота, 6 вересня 2025, 12:09
6 вересня в одному з мікрорайонів Чернігова знайшли листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші.
Джерело: поліція Чернігівщини, "Суспільне Чернігів"
Деталі: За даними поліції, листівки росіяни скинули з безпілотника.
ЗМІ оприлюднили фото листівок.
Поліція Чернігівщини також нагадала про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом.