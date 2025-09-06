Польські мітингувальники заблокували пункт пропуску "Медика" на кордоні з Україною
Польські мітингувальники заблокували пункт пропуску "Медика" на кордоні з Україною і не пропускають українські вантажівки в обидва боки.
Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"
Пряма мова: " У суботу о 12:50 за київським часом, польські мітингувальники розпочали акцію з блокування руху перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського пункту пропуску "Шегині". За попередньою інформацією, обмеження триватимуть щонайменше 6 годин із можливим продовженням".
Деталі: Речник Прикордонної служби зазначив, що обмеження руху стосуються лише вантажних автомобілів. Для легкових авто та автобусів пропуск здійснюється у звичному режимі.
За словами Демченка, на виїзд з України в електронній черзі наразі зареєстровано 681 вантажний транспортний засіб. На в’їзд в Україну перебуває близько 100 вантажівок, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці. Їхньому оформленню нічого не завадить.
Місце проведення акції розташоване приблизно за кілометр від польського пункту пропуску "Медика".
Про будь-які зміни чи ускладнення руху прикордонники обіцяють повідомляти додатково.