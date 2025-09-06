Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тепло та без опадів очікують в Україні у неділю

Роман ПетренкоСубота, 6 вересня 2025, 14:08
Тепло та без опадів очікують в Україні у неділю
фото: Getty Images

У неділю, 7 вересня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Джерело: Укргідрометцентр, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті очікують туман.

Реклама:

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, на сході, північному сході 8-13°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

РЕКЛАМА:

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 вересня найвища температура вдень була 33,0 в 2008 році, найнижча вночі 3,2 в 1914 році.

У понеділок, 8 вересня, вночі у східних областях та на Закарпатті, вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської області, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 16-21, вдень 24-29°.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоРосіяни скинули авіабомбу на мешканців Донеччини у черзі за пенсією: більше 20 загиблих
У Нідерландах нарікають, що міста вже не мають місця для нових біженців з України
Ізраїль закликав усіх мешканців залишити місто Газа
"Рамштайн" у Лондоні проведуть онлайн: ЄП дізналась, хто буде присутній особисто
FT: Україні загрожує дефіцит засобів ППО на тлі вповільнення постачань зі США
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
Усі новини...
погода
На вихідних в Україні буде тепло і сонячно
Спека йде з України
3-5 вересня в Карпатах пройдуть дощі, на решті території без опадів
Останні новини
12:34
На півдні і заході України дощитиме
12:29
відеоРосіяни скинули авіабомбу на мешканців Донеччини у черзі за пенсією: більше 20 загиблих
12:22
Вихопив сумку і втік: у Києві чоловік пограбував військову, яка проходить лікування
12:12
У НАЗК відповіли на критику щодо перевірки статків генерала СБУ Вітюка
12:03
Бюджетне déjà vu: державі бракує 300 мільярдів на війну до кінця року. Що робити?
11:31
Скільки вступників цьогоріч не змогли пройти НМТ через тривалу повітряну тривогу? Дані комітету ВР
11:27
Канзас провалився в Бразилії, Баффало переписали історію: підсумки першого тижня НФЛ
11:25
ГУР показало понад 100 іноземних компонентів у російських дронах і ракетах
11:06
У російській Пензі пролунали вибухи на газогонах – джерело
11:00
У Нідерландах нарікають, що міста вже не мають місця для нових біженців з України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: