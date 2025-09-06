Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі

Президент США Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, що його країна прийматиме наступного року саміт "Великої двадцятки" (G20) на полі для гольфу Trump National Doral у Маямі.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: Трамп у п’ятницю, 5 вересня, заявив, що США "матимуть честь приймати саміт G20 тут, в Америці, вперше за майже 20 років".

Саміт G20 наступного року відбудеться на території комплексу Трампа в Маямі.

"Це найкраще місце", – сказав американський лідер журналістам.

Трамп наголосив, що особисто не отримає від цього жодної вигоди.

Також він дав зрозуміти, що, можливо, пропустить цьогорічний саміт, який відбудеться в Південній Африці в листопаді.

"Можливо, я пошлю когось іншого, бо у мене було багато проблем з Південною Африкою. У них дуже погана політика", – сказав він.

У листопаді Південна Африка приймає саміт лідерів G20, на якому вона має передати головування США. Але цього року американські високопосадовці уникають участі у заходах. Міністр фінансів США Скотт Бессент у лютому пропустив зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків у Кейптауні. Державний секретар Марко Рубіо також пропустив зустріч міністрів закордонних справ у Йоганнесбурзі.

Зазначимо, нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо повідомив, що прагне отримати запрошення приєднатися до "Великої двадцятки".