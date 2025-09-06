Усі розділи
Доповідь Конгресу США: Пентагон фінансував дослідження, що допомогли китайській армії

Ольга КацімонСубота, 6 вересня 2025, 17:46
фото: Getty Images

Упродовж двох останніх років Пентагон профінансував сотні наукових проєктів у співпраці з університетами Китаю та інститутами, пов’язаними з оборонною промисловістю цієї країни.

Джерело: АР з посиланням на звіт, підготовлений комітетом Палати представників США з питань конкуренції з Китаєм

Деталі: У документі наголошується, що американські дослідження, які фінансуються з бюджету Міністерства оборони, стали "трампліном" для китайських військових розробок у сферах гіперзвукових технологій, штучного інтелекту, напівпровідників, нових матеріалів та передових двигунів.

Дослівно зі звіту: "Кошти платників податків мають захищати США, а не посилювати головного стратегічного суперника".

Деталі: Комітет США з’ясував, що між червнем 2023-го і червнем 2025-го було опубліковано близько 1400 наукових статей, які спиралися на фінансування Пентагону й виконувалися у співпраці з китайськими інституціями. Половина з них мала стосунок до структур, що входять у військово-промислову базу КНР. Загальна сума грантів становила понад 2,5 млрд доларів.

Серед прикладів - співпраця Аризонського та Техаського університетів із Шанхайським університетом Цзяотун та Пекінським Бейханським університетом у межах проєкту, профінансованого Військово-морським науковим управлінням США. Дослідження стосувалося ухвалення рішень у кризових умовах і має пряме застосування у сфері електронної війни та кібероборони.

В іншому випадку вчений із Carnegie Science у Вашингтоні працював над проєктами, пов’язаними з матеріалами для ядерних боєголовок, одночасно маючи посади в Китайській академії наук.

Голова комітету, конгресмен Джон Муленар (республіканець, штат Мічиган), уже вніс законопроєкт, який пропонує заборонити фінансування оборонних досліджень у США, якщо вони виконуються у співпраці з китайськими організаціями, пов’язаними з армією чи оборонною промисловістю.

У Міністерстві освіти США заявили, що розслідування "показало вразливість американських кампусів до іноземного впливу" та необхідність більшої прозорості в міжнародних зв’язках університетів.

У китайському посольстві звіт назвали "безпідставним", підкресливши, що наукова співпраця між країнами "взаємовигідна і допомагає долати глобальні виклики".

