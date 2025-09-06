Росіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування

Російські війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА, після влучань виникли пожежі, постраждали 15 людей, з них 4 госпіталізовані.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Ворог атакує Запоріжжя БпЛА.

Є влучання. Виникла пожежа".

Деталі: Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

За словами голови ОВА, росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА. У місті сталося кілька пожеж.

О 19:59 Федоров повідомив, що жінка дістала осколкове поранення голови внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Медики надають їй допомогу.

Пізніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів врятували одну людину. Попередньо ще двоє людей отримали травми. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.

О 21:20 Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 4 – допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

О 23:11 Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено 15 людей. З них 4 людини госпіталізовані, ще 11 – лікуються амбулаторно.