Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування

Катерина ТищенкоСубота, 6 вересня 2025, 23:35
Росіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
наслідки влучання в Запоріжжі, фото ОВА

Російські війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА, після влучань виникли пожежі, постраждали 15 людей, з них 4 госпіталізовані.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Ворог атакує Запоріжжя БпЛА.

Реклама:

Є влучання. Виникла пожежа".

 

Деталі: Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

РЕКЛАМА:

За словами голови ОВА, росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА. У місті сталося кілька пожеж.

О 19:59 Федоров повідомив, що жінка дістала осколкове поранення голови внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Медики надають їй допомогу.

Пізніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів врятували одну людину. Попередньо ще двоє людей отримали травми. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.

О 21:20 Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 4 – допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

О 23:11 Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено 15 людей. З них 4 людини госпіталізовані, ще 11 – лікуються амбулаторно.

Запоріжжябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп каже, що "дуже скоро" поговорить з Путіним і зустрінеться з європейськими лідерами
Зеленський пояснив, що вважає перемогою для України
ССО України: На Ільському НПЗ знищено головну установку первинної переробки нафти
фотоСвириденко показала руйнування у будівлі Кабміну
У Португалії оприлюднили перший звіт щодо аварії фунікулера, де загинули 16 людей
відео, оновленоСили оборони влучили по нафтопроводу в Брянській області
Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни атакували Запоріжжя і область: 7 поранених, є руйнування
Після атаки РФ у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА
Масована атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 34
Останні новини
05:42
Незабаром укладемо мирну угоду щодо Гази – Трамп
04:34
Обстріли Дніпропетровщини: в неділю росіяни поранили 8 людей
03:34
Трамп каже, що "дуже скоро" поговорить з Путіним і зустрінеться з європейськими лідерами
02:44
На ТОТ Херсонщини тисячі людей залишаються без світла – спротив
01:48
ХАМАС відповів на "останнє попередження" Трампа
00:58
Трамп зробив "останнє попередження" ХАМАС
00:40
На Київщині ППО працювала по ворожих БпЛА
00:18
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, де Сили оборони відкинули ворога
23:51
МЗС Австрії: Терор Росії проти України досяг нового рівня
23:38
Вчені створили ультразвуковий "шолом" для лікування неврологічних хвороб без хірургічних втручань
Усі новини...
Реклама:
Реклама: