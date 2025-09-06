У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа

Увечері 6 вересня в порту Чорноморська на Одещині спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: "Думська" з посиланням на ДСНС Одеської області, міський голова Василь Гуляєв

Деталі: За попередньою інформацією, вогонь виник на транспортній стрічці. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв запевнив, що найближчим часом пожежу буде ліквідовано. Він закликав жителів міста зберігати спокій і довіряти офіційній інформації.