У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
Субота, 6 вересня 2025, 19:47
Увечері 6 вересня в порту Чорноморська на Одещині спалахнула масштабна пожежа.
Джерело: "Думська" з посиланням на ДСНС Одеської області, міський голова Василь Гуляєв
Деталі: За попередньою інформацією, вогонь виник на транспортній стрічці. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.
Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв запевнив, що найближчим часом пожежу буде ліквідовано. Він закликав жителів міста зберігати спокій і довіряти офіційній інформації.