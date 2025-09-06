Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів

Високопосадовцю податкової служби Євгену Бамбізову, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 мільярда гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 мільйонів гривень.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень".

Реклама:

Деталі: Вказаному колишньому топпосадовцеві податкової та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 5 вересня прокуратура та Служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби. За даними джерела "Української правди", йдеться про Євгена Бамбізова.