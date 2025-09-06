Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Майже 60% зброї, яка є у військових – українського виробництва

Катерина ТищенкоСубота, 6 вересня 2025, 21:52
Зеленський: Майже 60% зброї, яка є у військових – українського виробництва
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 60% зброї, які використовують Сили оборони – українського виробництва.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Також створюємо нові спільні виробництва зброї. Вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни, і це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе.

Реклама:

За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей".

Деталі: При цьому Зеленський зазначив, що "є цілі, яких треба досягти, і це, зокрема, виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони – різних типів систем".

"Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі", – додав він.

ЗеленськийзброяЗбройні силивиробництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
Зеленський
Зеленський розповів, які гарантії готові надати Україні 26 країн
Зеленський: Уже 26 країн готові гарантувати Україні безпеку
Зеленський: Росія за 5 днів вересня атакувала 14 українських областей
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: