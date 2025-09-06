Зеленський: Майже 60% зброї, яка є у військових – українського виробництва

Президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 60% зброї, які використовують Сили оборони – українського виробництва.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Також створюємо нові спільні виробництва зброї. Вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни, і це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе.

За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей".

Деталі: При цьому Зеленський зазначив, що "є цілі, яких треба досягти, і це, зокрема, виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони – різних типів систем".

"Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі", – додав він.