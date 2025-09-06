На Куп'янщині росіяни вбили ще одну людину й поранили чотирьох

Внаслідок ворожих атак на Куп'янськ та район у суботу загинула людина, ще четверо постраждали.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: У Куп'янську близько 10:00 внаслідок ворожої атаки загинула 66-річна жінка.

Крім того, в ніч на 6 вересня поранення отримав 25-річний чоловік.

У Куп'янському районі близько 00:15 внаслідок удару FPV-дрона по с. Нечволодівка поранено 58-річного мешканця.

Вдень зафіксовано влучання російського FPV-дрона по с. Вільхуватка — поранено 54-річного чоловіка.

Близько 15:00 внаслідок ворожої атаки по с. Осиново поранено 84-річного жителя.

Увечері БпЛА вдарив по приміщенню сільради у Приколотному. Будівля пошкоджена, без постраждалих.