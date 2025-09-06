Міноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Міністерство оборони заявило, що досягло згоди з комітетами Верховної Ради про підтримку законопроєкту "Про військового омбудсмана", а також про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.
Джерело: Міноборони, спільна заява голів Комітету з питань правоохоронної діяльності та Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки
Деталі: У міністерстві повідомили, що провели консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності і з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс.
Міністерство та парламентарі "досягли домовленості про цілковиту підтримку" поданого до парламенту президентом проєкту закону "Про Військового омбудсмана". Він передбачає, що Офіс військового омбудсмана стане допоміжним органом при президентові України.
Дослівно: "Водночас Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.
Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів.
Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права".
Деталі: Разом з тим, речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук опублікувала спільну заяву голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса та голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.
Вони зазначають, що до другого читання з законопроєкту №13452 "слід прибрати зокрема норми, які передбачають безальтернативність жорстокого покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 та залишити можливість призначення більш м’якого покарання".
Голови комітетів вважають, що текст законопроєкту у первісному вигляді не був би підтриманий у парламентській залі. Там нагадали, що парламент не починав опрацювання вказаного законопроєкту в залі.
Водночас голови комітетів виступили на захист законопроєкту №13260, який стосується відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини та дезертирство.
Дослівно спільна заява: "Розуміючи, що ситуація на фронті постійно змінюється і саме військові мають повну картину щодо дисципліни та необхідної відповідальності, законопроект 13260 розроблений за ініціативою та в повній співпраці з Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України. У зв’язку з чим вважаємо за необхідне опублікувати листи підтримки вказаного законопроєкту Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України".
Що передувало: У п’ятницю ввечері в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція проти законопроєкту щодо посилення відповідальності для військових за непокору.
Зокрема, учасники вимагали не ухвалювати законопроєкт №13452, скасувати норми закону №8271 від 2022 року, а також прийняти закон про військового омбудсмена.
4 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство.