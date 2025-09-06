Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових

Катерина ТищенкоСубота, 6 вересня 2025, 22:56
Міноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
ілюстративне фото Getty Images

Міністерство оборони заявило, що досягло згоди з комітетами Верховної Ради про підтримку законопроєкту "Про військового омбудсмана", а також про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

Джерело: Міноборони, спільна заява голів Комітету з питань правоохоронної діяльності та Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки

Деталі: У міністерстві повідомили, що провели консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності і з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс.

Реклама:

Міністерство та парламентарі "досягли домовленості про цілковиту підтримку" поданого до парламенту президентом проєкту закону "Про Військового омбудсмана". Він передбачає, що Офіс військового омбудсмана стане допоміжним органом при президентові України.

Дослівно: "Водночас Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів.

РЕКЛАМА:

Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права".

Деталі: Разом з тим, речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук опублікувала спільну заяву голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса та голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.

Вони зазначають, що до другого читання з законопроєкту №13452 "слід прибрати зокрема норми, які передбачають безальтернативність жорстокого покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 та залишити можливість призначення більш м’якого покарання".

Голови комітетів вважають, що текст законопроєкту у первісному вигляді не був би підтриманий у парламентській залі. Там нагадали, що парламент не починав опрацювання вказаного законопроєкту в залі.

Водночас голови комітетів виступили на захист законопроєкту №13260, який стосується відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини та дезертирство.

Дослівно спільна заява: "Розуміючи, що ситуація на фронті постійно змінюється і саме військові мають повну картину щодо дисципліни та необхідної відповідальності, законопроект 13260 розроблений за ініціативою та в повній співпраці з Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України. У зв’язку з чим вважаємо за необхідне опублікувати листи підтримки вказаного законопроєкту Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України".

Що передувало: У п’ятницю ввечері в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція проти законопроєкту щодо посилення відповідальності для військових за непокору.

Зокрема, учасники вимагали не ухвалювати законопроєкт №13452, скасувати норми закону №8271 від 2022 року, а також прийняти закон про військового омбудсмена.

4 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство.

МіноборониВерховна РадаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
Ексзаступнику Кличка Прокопіву скасували нічний домашній арешт
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени
У Білорусі стало відомо про смерть за ґратами 36-річного політв’язня
Усі новини...
Журналісти з'ясували, які підрозділи РФ використовують проти України хімічну зброю
Зеленський розповів, які гарантії готові надати Україні 26 країн
Зеленський: Майже 60% зброї, яка є у військових – українського виробництва
Росіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
Останні новини
05:12
На виборах у Норвегії перемагає партія чинного прем’єра
04:12
У Мексиці потяг зіштовхнувся з автобусом: 10 загиблих, понад 60 поранених
03:34
Трамп відреагував на загибель українки у США
02:14
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
01:54
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
00:50
Парламентські вибори в Норвегії: партія премʼєра має шанси утримати владу
00:26
У МАГАТЕ заявили про "серйозні ризики для безпеки" на ЗАЕС
23:54
Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні
23:18
У Румунії затримали ексзаступника глави розвідки Молдови, якого завербувала Білорусь
23:10
Монстри, Україна й зрада для Палестини: як пройшов 82-й Венеційський кінофестиваль
Усі новини...
Реклама:
Реклама: