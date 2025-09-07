У Києві та низці областей по російських дронах працює ППО

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. По ворожих безпілотниках працює протиповітряна оборона.

Джерело: Київська ОВА, КМВА, Повітряні сили ЗСУ, мапа тривог

Деталі: О 18:53 Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про ворожі ударні БпЛА на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у Запорізькій області та курсом на Херсонщину.

Близько 19:40 у столиці почали лунати звуки вибухів.

Дослівно КМВА: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".

Оновлено: О 21:17 тривогу в Києві було скасовано, але о 21:48 знову оголошено.

О 23:20 у КМВА повідомили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

мапа: alerts.in.ua

Станом на 23:58 загроза ворожої атаки триває.