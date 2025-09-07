У Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. По ворожих безпілотниках працює протиповітряна оборона.
Джерело: Київська ОВА, КМВА, Повітряні сили ЗСУ, мапа тривог
Деталі: О 18:53 Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області.
Перед цим Повітряні сили повідомляли про ворожі ударні БпЛА на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у Запорізькій області та курсом на Херсонщину.
Близько 19:40 у столиці почали лунати звуки вибухів.
Дослівно КМВА: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".
Оновлено: О 21:17 тривогу в Києві було скасовано, але о 21:48 знову оголошено.
О 23:20 у КМВА повідомили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
Станом на 23:58 загроза ворожої атаки триває.