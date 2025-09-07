Целюлозно-паперова промисловість РФ занурилася в системну кризу: найбільші підприємства працюють у збиток, накопичують борги та зупиняють виробництва.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки України

Деталі: За даними української розвідки, російські підприємства паперової галузі нарощують борги, працюють у збиток і стикаються з масовими судовими позовами, працівникам затримують зарплату або взагалі не виплачують гроші після звільнення.

Дослівно: "Зокрема найбільший лісопромисловий холдинг РФ ПАТ "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів, попри те, що його виручка у 2024 році зросла на 15 % і становила 101,9 млрд рублів. Залучення інвестицій на 113 млрд рублів у червні 2025 року не врятувало компанію від збитковості. Лише у Ленінградській області зафіксовано понад 300 арбітражних справ проти холдингу на загальну суму 72 млрд рублів".

Деталі: Схожа ситуація і в інших регіонах. Так, найбільший виробник фанери у республіці Комі – ТОВ "ФК Жешарт" – за підсумками 2024 року отримав чистий збиток у 1,1 млрд рублів. Це майже удвічі більше, ніж роком раніше (584 млн рублів).

У розвідці зазначають, що криза в целюлозно-паперовій промисловості відображає загальні проблеми економіки Росії: зниження інвестиційної привабливості, посилення санкційного тиску, зростання кредитного навантаження та відтік кадрів.

