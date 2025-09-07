США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ

Очікується, що наступного тижня США, Катар та Єгипет представлять комплексну угоду, яка передбачатиме повне припинення вогню у Секторі Гази, звільнення всіх заручників і створення нової адміністрації замість "ХАМАС".

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Джерело близьке до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявило, що Ізраїль готовий відмовитися від запланованого наступу на місто Газа в обмін на "реальну угоду". Вона повинна покласти край війні та забезпечити звільнення заручників. Водночас співрозмовник повідомив, що наразі конкретної пропозиції від посередників не існує.

Реклама:

Уряд Нетаньяху раніше заявив, що більше не розглядатиме часткові угоди.

Напередодні угрупування "ХАМАС" оприлюднило заяву в якій оголосили про готовність погодитися на будь-яку угоду, яка покладе край війні. Серед умов "Хамасу" – повне виведення ізраїльських військ із сектора, безперешкодний доступ гуманітарної допомоги та низка інших вимог.