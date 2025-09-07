США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
Очікується, що наступного тижня США, Катар та Єгипет представлять комплексну угоду, яка передбачатиме повне припинення вогню у Секторі Гази, звільнення всіх заручників і створення нової адміністрації замість "ХАМАС".
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Джерело близьке до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявило, що Ізраїль готовий відмовитися від запланованого наступу на місто Газа в обмін на "реальну угоду". Вона повинна покласти край війні та забезпечити звільнення заручників. Водночас співрозмовник повідомив, що наразі конкретної пропозиції від посередників не існує.
Уряд Нетаньяху раніше заявив, що більше не розглядатиме часткові угоди.
Напередодні угрупування "ХАМАС" оприлюднило заяву в якій оголосили про готовність погодитися на будь-яку угоду, яка покладе край війні. Серед умов "Хамасу" – повне виведення ізраїльських військ із сектора, безперешкодний доступ гуманітарної допомоги та низка інших вимог.