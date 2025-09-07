Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ

Іван Д'яконовНеділя, 7 вересня 2025, 03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
Фото: Getty Images

Очікується, що наступного тижня США, Катар та Єгипет представлять комплексну угоду, яка передбачатиме повне припинення вогню у Секторі Гази, звільнення всіх заручників і створення нової адміністрації замість "ХАМАС".

Джерело: The Times of Israel 

Деталі: Джерело близьке до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявило, що Ізраїль готовий відмовитися від запланованого наступу на місто Газа в обмін на "реальну угоду". Вона повинна покласти край війні та забезпечити звільнення заручників. Водночас співрозмовник повідомив, що наразі конкретної пропозиції від посередників не існує.

Реклама:

Уряд Нетаньяху раніше заявив, що більше не розглядатиме часткові угоди.

Напередодні угрупування "ХАМАС" оприлюднило заяву в якій оголосили про готовність погодитися на будь-яку угоду, яка покладе край війні. Серед умов "Хамасу" – повне виведення ізраїльських військ із сектора, безперешкодний доступ гуманітарної допомоги та низка інших вимог.

Сектор ГазиІзраїльХАМАСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
Сектор Гази
Бельгія заявила про намір визнати Палестину та запровадити санкції проти Ізраїлю
Трамп заявив, що війна в Газі завершиться "протягом двох-трьох тижнів"
Глобальна ініціатива IPC вперше підтвердила голод в місті Газа
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: