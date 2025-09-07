Росія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: троє постраждалих – Вілкул
В ніч на 7 вересня російські війська завдали масованого удару дронами і ракетами по Кривому Рогу. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Виникла сильна пожежа.
Джерело: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул
Деталі: За словами Вілкула, обстріл здійснюється як ракетами, так і безпілотними типу "Шахед".
Пряма мова: "Масована ракетна та "Шахедна" атака. З півдня заходять ще понад десяток шахедів та повторні виходи з Криму".
Доповнено: Пізніше Вілкул повідомив про влучання у трьох локаціях.
"Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор. На всіх об'єктах розпочали аварійно-рятувальну операцію", – написав він.
Пряма мова: "Весь міський транспорт вийшов на лінію. На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси".
Деталі: Пізніше Вілкул повідомив про повторні ракетні удари по вже ураженим обʼєктах.
Пряма мова: Ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури (туди ж де під час першої хвилі).
Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні".
Передісторія:
- О 03:57 та о 04:05 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі на Кривий Ріг.