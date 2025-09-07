Росія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: троє постраждалих – Вілкул

В ніч на 7 вересня російські війська завдали масованого удару дронами і ракетами по Кривому Рогу. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Виникла сильна пожежа.

Джерело: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул

Деталі: За словами Вілкула, обстріл здійснюється як ракетами, так і безпілотними типу "Шахед".

Реклама:

Пряма мова: "Масована ракетна та "Шахедна" атака. З півдня заходять ще понад десяток шахедів та повторні виходи з Криму".

Доповнено: Пізніше Вілкул повідомив про влучання у трьох локаціях.

"Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор. На всіх об'єктах розпочали аварійно-рятувальну операцію", – написав він.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Весь міський транспорт вийшов на лінію. На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси".

Деталі: Пізніше Вілкул повідомив про повторні ракетні удари по вже ураженим обʼєктах.

Пряма мова: Ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури (туди ж де під час першої хвилі).

Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні".

Передісторія: