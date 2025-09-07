Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети

Іван Д'яконовНеділя, 7 вересня 2025, 05:54
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети
мапа: alerts.in.ua

О 05:52 по всій Україні оголосили повітряну тривогу у зв’язку з загрозою застосування ракетного озброєння.

Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно КМВА: "Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування ракетного озброєння".

Реклама:

Деталі: Повітряні сили повідомили про ракети на Чернігівщині в напрямку Київщини, на Полтавщині в напрямку Черкащини, на Миколаївщині в південному напрямку.

О 06:06 оголосили ракетну небезпеку по всій території України.

Оновлено: О 06:34 оголосили відбій ракетної небезпеки.

ракетний ударповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
ракетний удар
Росія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: є влучання у трьох локаціях – Вілкул
У Чернігові російська ракета влучила по гуманітарній місії з розмінування, є жертви
Росія атакувала 502-ма дронами і 24-ма ракетами: є влучання на 14 локаціях
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: