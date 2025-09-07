В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети

О 05:52 по всій Україні оголосили повітряну тривогу у зв’язку з загрозою застосування ракетного озброєння.

Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно КМВА: "Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування ракетного озброєння".

Деталі: Повітряні сили повідомили про ракети на Чернігівщині в напрямку Київщини, на Полтавщині в напрямку Черкащини, на Миколаївщині в південному напрямку.

О 06:06 оголосили ракетну небезпеку по всій території України.

Оновлено: О 06:34 оголосили відбій ракетної небезпеки.