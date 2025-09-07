Масований удар по Київщині: поранено дівчину, в кількох районах пошкоджені будинки

У ніч на 7 вересня російські війська завдали масованого удару дронами по населених пунктах Київської області. Унаслідок атаки постраждала вісімнадцятирічна дівчина, пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура.

Джерело: начальник Київської ОВА Микола Калашник

Пряма мова: "Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається".

Деталі: За словами Калашника, у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок і стайня. Загинуло 7 коней.

