Масований удар по Київщині: поранено дівчину, в кількох районах пошкоджені будинки

Іван Д'яконовНеділя, 7 вересня 2025, 07:25
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 7 вересня російські війська завдали масованого удару дронами по населених пунктах Київської області. Унаслідок атаки постраждала вісімнадцятирічна дівчина, пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура.

Джерело: начальник Київської ОВА Микола Калашник 

Пряма мова: "Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається".

Деталі: За словами Калашника, у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення. 

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок і стайня. Загинуло 7 коней.

Передісторія: 

  • Росія протягом ночі 7 вересня атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами. 

Київська областьжертвибезпілотники
