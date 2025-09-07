Сили оборони України відмінусували ще 970 російських окупантів – Генштаб
Неділя, 7 вересня 2025, 07:51
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 970 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 088 150 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 088 150 (+970) осіб;
- танків – 11 163 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 254 (+11) од;
- артилерійських систем – 32 516 (+42) од;
- РСЗВ – 1 481 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 817 (+294) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 054 (+104) од;
- спеціальної техніки – 3 961 (+4) од.
Дані уточнюються.