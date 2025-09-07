Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та ракетами: є поранені та руйнування – ОВА

В ніч на 7 вересня Дніпропетровська область зазнала ракетних і дронових ударів російських військ. Унаслідок атак пошкоджені житлові будинки, підприємства та інфраструктура, є постраждалі й загиблі.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За словами Лисака, по Дніпро ворог бив ударними безпілотниками, що призвело до руйнування інфраструктури.

У Кривому Розі через удари ракетами та БпЛА сталися численні пожежі. Пошкоджені підприємство, адміністративна будівля, гараж, приватний будинок та автомобілі. Троє чоловіків отримали поранення, один з них у важкому стані. Також пошкоджено багатоповерхівки та гараж.

Тоді ж ворожі БпЛА вдарили по Грушівській громаді Криворіжжя. Вогнем охопило приватну оселю.

Пряма мова: "Терор Нікопольщини продовжувався від вечора. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Через обстріл загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав.

Фото: Сергій Лисак

Потрощені заправки, парник, 4 господарські споруди. Зруйнований приватний будинок, ще 2 – понівечені".

Деталі: У Петропавлівській та Межівській громадах Синельниківського району вчора горіли приватна оселя та сухостій. Вранці поцілили по Покровській громаді, деталі уточнюються.

