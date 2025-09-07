Сили оборони влучили по нафтопроводу в Брянській області

Лінійна виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу "Стальной конь" атакована в ніч на 7 вересня в російській Брянській області, повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" та Генштаб.

Джерело: "Мадяр" у Facebook, Генштаб

Пряма мова Мадяра: "Транснефть ЛВДС "8-Н" Найтоповичі (Брянська область РФ) — недобрий вечір, ми з України.

У межах вояжу хробачими нафтоналивайками, ніч 06–07.09.2025".

Деталі: "Мадяр" додає, що цей об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у РФ, зокрема, з Мозирського та Новополоцького НПЗ.

Оновлено: Пізніше Генштаб підтвердив інформацію.

Відомство зафіксувало численні влучання та пожежі у районі насосної станції та резервуарного парку.

Також, підрозділи Сил спеціальних операцій уразили потужності Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об'єкта, наслідки невідомі.

Довідково: ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", який належить АО "Транснефть – Дружба". Потужність перекачування складає 10.5 млн. тонн.

Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії.

Нагадаємо: Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба".

Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.