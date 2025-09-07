Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський про Покровський напрямок: у серпні повернуто у 5 разів більше, ніж втрачено

Роман ПетренкоНеділя, 7 вересня 2025, 10:20
Сирський про Покровський напрямок: у серпні повернуто у 5 разів більше, ніж втрачено
фотО: сирський

Втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Працював у районах ведення активних бойових дій – на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту.

Реклама:

Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону.

Але українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь - також і на Добропільському напрямку".

Деталі: Сирський також заслухав доповіді командирів, віддав роспорядження та вручив нагороди воїнам.

РЕКЛАМА:

Донецька областьокупаціядеокупаціяСирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Нідерландах нарікають, що міста вже не мають місця для нових біженців з України
Ізраїль закликав усіх мешканців залишити місто Газа
"Рамштайн" у Лондоні проведуть онлайн: ЄП дізналась, хто буде присутній особисто
FT: Україні загрожує дефіцит засобів ППО на тлі вповільнення постачань зі США
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
Усі новини...
Донецька область
ГУР показало, як знищує росіян, що прориваються на Дніпропетровщину
Росіяни вбили ще 6 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Росіяни знеструмили залізницю перед Слов’янськом
Останні новини
12:12
У НАЗК відповіли на критику щодо перевірки статків генерала СБУ Вітюка
12:03
Бюджетне déjà vu: державі бракує 300 мільярдів на війну до кінця року. Що робити?
11:31
Скільки вступників цьогоріч не змогли пройти НМТ через тривалу повітряну тривогу? Дані комітету ВР
11:27
Канзас провалився в Бразилії, Баффало переписали історію: підсумки першого тижня НФЛ
11:25
ГУР показало понад 100 іноземних компонентів у російських дронах і ракетах
11:06
У російській Пензі пролунали вибухи на газогонах – джерело
11:00
У Нідерландах нарікають, що міста вже не мають місця для нових біженців з України
10:55
Курс валют на 9 вересня: скільки коштує долар і євро
10:50
Експрацівник WhatsApp подав позов проти Meta через проблеми з кібербезпекою
10:47
Уряду Свириденко на війну до кінця року бракує 300 мільярдів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: