Сирський про Покровський напрямок: у серпні повернуто у 5 разів більше, ніж втрачено

Втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Працював у районах ведення активних бойових дій – на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту.

Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону.

Але українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь - також і на Добропільському напрямку".

Деталі: Сирський також заслухав доповіді командирів, віддав роспорядження та вручив нагороди воїнам.