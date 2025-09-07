У Києві вже 20 поранених через удар РФ, під завалами можуть бути люди

Щонайменше 20 людей постраждали в столиці внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 7 вересня.

Джерело: мер міста Віталій Кличко

Деталі: Зазначається, що 7 із них госпіталізувати, в тому числі, вагітну жінку. Іншим медики надали допомогу на місці.

Реклама:

Пряма мова Кличка: "Наразі підтверджена загибель двох людей — молодої жінки та її двомісячного сина.

Пошуково-рятувальна операція в найбільш пошкодженому будинку в Святошинському районі триває. Там ще можуть бути люди під завалами".

Оновлено: Пізніше Київська ОВА повідомила про третього загиблого.

РЕКЛАМА:

Пізніше там заявили, що інформація виявилась хибною.