У Києві вже 20 поранених через удар РФ, під завалами можуть бути люди
Неділя, 7 вересня 2025, 13:10
Щонайменше 20 людей постраждали в столиці внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 7 вересня.
Джерело: мер міста Віталій Кличко
Деталі: Зазначається, що 7 із них госпіталізувати, в тому числі, вагітну жінку. Іншим медики надали допомогу на місці.
Пряма мова Кличка: "Наразі підтверджена загибель двох людей — молодої жінки та її двомісячного сина.
Пошуково-рятувальна операція в найбільш пошкодженому будинку в Святошинському районі триває. Там ще можуть бути люди під завалами".
Оновлено: Пізніше Київська ОВА повідомила про третього загиблого.
Пізніше там заявили, що інформація виявилась хибною.