Росіяни атакують основну дорогу з Харківщини на Донеччину – вразили цивільне авто

Роман ПетренкоНеділя, 7 вересня 2025, 11:53
Росіяни атакують основну дорогу з Харківщини на Донеччину – вразили цивільне авто
фото прокуратури

Окупанти вранці 7 вересня поцілили "FPV-дроном" по мікроавтобусу на автошляху поблизу Слов’янська Донецької області – одна жінка загинула та п’ятеро зазнали поранень.

Джерело: Донецька облпрокуратура, начальник Слов'янської МВА Вадим Лях

Деталі: За даними слідства, унаслідок прямого влучання БпЛА в автівку загинула 61-річна пасажирка. Ще п’ятеро жінок віком 49, 51, 62, 71 та 72 роки отримали тілесні ушкодження.

Із черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, саднами, рваними ранами, контузіями та гострою реакцією на стрес їх доставлено до медичного закладу, де надано кваліфіковану допомогу.

Пряма мова Ляха: "Звертаємо увагу мешканців і гостей Словʼянська, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.

Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежено".

Донецька область
