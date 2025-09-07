У Португалії оприлюднили перший звіт щодо аварії фунікулера, де загинули 16 людей

У першому звіті про розслідування смертельної аварії популярного серед туристів фунікулера Elevador da Glória у Лісабоні зазначено, що кабель, який з'єднував два вагони, фактично обірвався.

Джерело: AP, "Європейська правда"

Деталі: У звіті Управління з розслідування авіаційних і залізничних аварій, опублікованому в суботу, йдеться, що дві кабіни проїхали не більше 6 метрів, коли раптово втратили рівновагу, яку забезпечував з'єднувальний кабель.

Реклама:

"Машиніст негайно застосував пневматичне гальмо та ручне гальмо, щоб спробувати зупинити рух. Ці дії не мали жодного ефекту на зупинку або зменшення швидкості кабіни, і вона продовжувала прискорюватися вниз по схилу", – йдеться у звіті.

Оглянувши уламки на місці події, "відразу стало зрозуміло, що з'єднувальний кабель обірвався" у місці кріплення до кабіни, яка знаходилася на вершині пагорба, зазначено у документі.

Остаточний звіт, що містить факти, аналіз та висновки щодо причин аварії, має бути опублікований пізніше.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.

Внаслідок аварії загинули 16 осіб: троє британців, двоє південнокорейців, двоє канадців, одна француженка, одна швейцарка, один американець і один українець.