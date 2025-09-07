Усі розділи
У Португалії оприлюднили перший звіт щодо аварії фунікулера, де загинули 16 людей

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 7 вересня 2025, 12:36
У першому звіті про розслідування смертельної аварії популярного серед туристів фунікулера Elevador da Glória у Лісабоні зазначено, що кабель, який з'єднував два вагони, фактично обірвався.

Джерело: AP, "Європейська правда"

Деталі: У звіті Управління з розслідування авіаційних і залізничних аварій, опублікованому в суботу, йдеться, що дві кабіни проїхали не більше 6 метрів, коли раптово втратили рівновагу, яку забезпечував з'єднувальний кабель.

"Машиніст негайно застосував пневматичне гальмо та ручне гальмо, щоб спробувати зупинити рух. Ці дії не мали жодного ефекту на зупинку або зменшення швидкості кабіни, і вона продовжувала прискорюватися вниз по схилу", – йдеться у звіті.

Оглянувши уламки на місці події, "відразу стало зрозуміло, що з'єднувальний кабель обірвався" у місці кріплення до кабіни, яка знаходилася на вершині пагорба, зазначено у документі.

Остаточний звіт, що містить факти, аналіз та висновки щодо причин аварії, має бути опублікований пізніше.

Нагадаємо, вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.

Внаслідок аварії загинули 16 осіб: троє британців, двоє південнокорейців, двоє канадців, одна француженка, одна швейцарка, один американець і один українець.

