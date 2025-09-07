Усі розділи
Кадиров хотів би окупувати всю Україну

Роман ПетренкоНеділя, 7 вересня 2025, 13:31
Кадиров хотів би окупувати всю Україну
скриншот з відео Кадирова

Глава російської Чечні Рамзан Кадиров не вважає себе "прихильником припинення бойових дій" в Україні й каже, що мир можливий тільки тоді, коли "Україна стане регіоном або округом Росії".

Джерело: Кадиров в інтерв'ю "РИА Новости"

Пряма мова Кадирова: "Я взагалі не прихильник припинення бойових дій при нинішньому стані справ в зоні. Вважаю, що припиняти бойові дії зараз нам невигідно...

Цілі та завдання СВО (так росіяни називають війну в Україні – ред.) взяті не зі стелі – це гарантія безпеки всієї нашої країни. Мир на наших кордонах можливий тільки тоді, коли Україна стане регіоном або округом Росії".

