Свириденко показала руйнування у будівлі Кабміну

Прем’єрка Юлія Свириденко показала будинок уряду, який 7 вересня вперше з початку війни був пошкоджений під час російської атаки.

Джерело: Свириденко у Facebook

Деталі: Свириденко додала, що ніхто не постраждав, а пожежу вже загасили.

Реклама:

Вона додала, що робота уряду не буде зупинена через руйнування.

Пряма мова Свириденко: "Я закликаю наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України – не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні.

Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини".