Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО України: На Ільському НПЗ знищено головну установку первинної переробки нафти

Ольга КацімонНеділя, 7 вересня 2025, 16:28
ССО України: На Ільському НПЗ знищено головну установку первинної переробки нафти
Сили спеціальних операцій України

Сили спеціальних операцій України у взаємодії з російським рухом опору "Чорна іскра" знищили ключову установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Джерело: Сили спеціальних операцій України

Деталі: Операцію провели у ніч на 7 вересня у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї Росії "Чорна іскра". Спеціальні дії виконали на стратегічному нафтопереробному підприємстві — Ільському НПЗ ім. А.А. Шамара.

Реклама:

За повідомленням ССО, близько 02:00 було знищено установку ЄЛОУ-AT-6 - ключовий вузол, що забезпечує роботу всього заводу.

Йдеться про комплекс первинної переробки нафти потужністю до 6 млн тонн сирої нафти на рік, який здійснює зневоднення, знесолення та подальшу розгонку на фракції для виробництва бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

У ССО зазначили, що ворог "неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію", пообіцявши "нові нестандартні сюрпризи".

РЕКЛАМА:

Ільський НПЗ - один із ключових переробних майданчиків у Краснодарському краї. Ураження первинної установки може тимчасово знизити його виробничі спроможності. Незалежного підтвердження наслідків удару з російського боку на момент публікації немає.

Що цьому передувало:

  • Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про удар по Ільському НПЗ, але не уточнював подробиці операції.

ССОнафтаросійсько-українська війнадиверсанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
Ексзаступнику Кличка Прокопіву скасували нічний домашній арешт
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени
У Білорусі стало відомо про смерть за ґратами 36-річного політв’язня
Усі новини...
ССО
ССО знищили радіолокаційну станцію ворога на військовому аеродромі в Криму
ССО і Сили безпілотних систем уразили Куйбишевський НПЗ, там вирує пожежа
Відклали гвинтівки і прийняли ближній бій: ССО розповіли, як снайпери відбили штурм ворога
Останні новини
04:12
У Мексиці потяг зіштовхнувся з автобусом: 10 загиблих, понад 60 поранених
03:34
Трамп відреагував на загибель українки у США
02:14
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
01:54
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
00:50
Парламентські вибори в Норвегії: партія премʼєра має шанси утримати владу
00:26
У МАГАТЕ заявили про "серйозні ризики для безпеки" на ЗАЕС
23:54
Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні
23:18
У Румунії затримали ексзаступника глави розвідки Молдови, якого завербувала Білорусь
23:10
Монстри, Україна й зрада для Палестини: як пройшов 82-й Венеційський кінофестиваль
23:07
Німеччина продовжила контроль над активами "Роснефти" до березня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: