ССО України: На Ільському НПЗ знищено головну установку первинної переробки нафти

Сили спеціальних операцій України у взаємодії з російським рухом опору "Чорна іскра" знищили ключову установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Джерело: Сили спеціальних операцій України

Деталі: Операцію провели у ніч на 7 вересня у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї Росії "Чорна іскра". Спеціальні дії виконали на стратегічному нафтопереробному підприємстві — Ільському НПЗ ім. А.А. Шамара.

За повідомленням ССО, близько 02:00 було знищено установку ЄЛОУ-AT-6 - ключовий вузол, що забезпечує роботу всього заводу.

Йдеться про комплекс первинної переробки нафти потужністю до 6 млн тонн сирої нафти на рік, який здійснює зневоднення, знесолення та подальшу розгонку на фракції для виробництва бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

У ССО зазначили, що ворог "неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію", пообіцявши "нові нестандартні сюрпризи".

Ільський НПЗ - один із ключових переробних майданчиків у Краснодарському краї. Ураження первинної установки може тимчасово знизити його виробничі спроможності. Незалежного підтвердження наслідків удару з російського боку на момент публікації немає.

