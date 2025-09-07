У ГУР розповіли, скільки ракет і винищувачів Росія планує випустити цього року

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія планує випустити цього року 57 сучасних винищувачів і майже 250 танків, а також майже 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу.

Джерело: Скібіцький в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Ми чітко розуміємо ті цифри, які Російська Федерація на сьогодні спланувала щодо випуску нових типів озброєння. Якщо сказати, наприклад, про сучасні літаки, а це Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30, то вони запланували на цей рік 57 одиниць.

Майже 250 танків типу Т-90М – це новий, не модернізований. Крім того, близько 1100 нових БТР-3, БТР-82А, артилерійські системи – 365 одиниць теж нові, не модернізовані. Водночас модернізація і відновлення озброєння та військової техніки – це тисячі одиниць озброєння, яке використовує Російська Федерація".

Деталі: Водночас він зазначив, що РФ, як і Україна, зосереджує значну увагу на випуску тих видів озброєння, які є ефективними на полі бою: безпілотних систем, FPV-дронів, ракетних систем.

"У 2025 році агресор запланував випуск майже 2,5 тисяч так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу "Іскандер", гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші. Росія має намір збільшувати виробництво. Крім того, ми помітили суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів, насамперед таких як "Герань", "Гарпія" та FPV-дронів", – сказав представник ГУР.

Водночас він назвав некоректним твердження, що росіяни зменшуватимуть фінансування на важку техніку й озброєння, віддаючи перевагу безпілотникам і ракетам.

"Це абсолютно некоректно. Воєнна розвідка має дані стосовно програми озброєння збройних сил РФ на 10 років, з 2026-го по 2037-й. Росіяни чітко там прописали основні вимоги, які вони ставлять перед оборонно-промисловим комплексом стосовно важкого озброєння, бойових кораблів, авіації, ракетних систем. Ми знаємо, що вони будуть розвивати стратегічну й дальню авіацію завдяки модернізації та створенню нових літаків", – сказав він.

Скібіцький розповів, що основними бойовими танками РФ будуть Т-90, "Армата" і Т-80. Крім того, плануються найновіші артилерійські системи – "Коаліція", "Мста" різних типів, "Мальва", "Гіацинт", "Магнолія".

Також Москва планує нові ракети великої дальності, сучасні гіпершвидкісні протикорабельні ракети.

"Тобто вони передбачають три напрями вдосконалення ракетного озброєння: перше – збільшення дальності, друге – точності і третє – збільшення бойової частини. Тому що бити по території України – це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно і бойовий радіус дії такого озброєння повинен бути більший. Саме це вони закладають у свої програми озброєння", – сказав Скібіцький.

Він також повідомив, що ворог прагне довести частку безпілотних та безекіпажних систем на полі бою в майбутньому до 40 відсотків.

Що передувало: Раніше Скібіцький розповідав, що у 2025 році РФ планує випустити 79 тисяч "Шахедів".