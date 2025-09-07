ГУР: Росія змінює тактику ударів по Україні й застосовує модернізоване озброєння

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів, що Росія змінила тактику завдання ударів по Україні, а також застосовує модернізоване озброєння.

Джерело: Скібіцький в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Ми реально бачимо модернізацію, удосконалення ракетного озброєння, безпілотних літальних систем Російською Федерацією за наслідками нанесення ударів по нашій країні, насамперед по цивільній інфраструктурі та наших підприємствах…

Що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики із завдавання ударів. По-друге – застосування модернізованого озброєння".

Деталі: Скібіцький прогнозує, що удари РФ надалі будуть комбінованими, міститимуть БпЛА різних типів, зокрема так звані хибні цілі, та крилаті ракети різного типу базування.

Представник ГУР відзначив зміну тактики застосування "Шахедів": "Колись вони прямолінійно летіли на об'єкт, а тепер він може кружляти довкола Києва декілька годин, змінювати висоту".

"Наступне – це модернізація озброєння. Далі – крилата ракета Х-101, яка на сьогодні має нові елементи, – це і засоби радіоелектронної боротьби, подвійна бойова частина, а відповідно більше вибухового заряду, який вона несе. Крім іншого, це вдосконалення системи навігації та управління для подолання нашої системи радіоелектронної боротьби. Тобто іде еволюція, триває вдосконалення всіх засобів збройної боротьби та ураження", – додав він.

За словами Скібіцького, "говорити про те, що противник зупиниться на якомусь рівні, буде неправильно".

Пряма мова: "Тобто цей процес у ворога буде безперервний – удосконалення, підвищення ефективності завдавання ударів завдяки точності й так далі. І відповідно наше завдання – ефективно протидіяти цьому".