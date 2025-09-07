Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підрозділи КНДР зосереджені в Курській області та виконують завдання з посилення кордону – ГУР

Ольга КацімонНеділя, 7 вересня 2025, 17:21
Підрозділи КНДР зосереджені в Курській області та виконують завдання з посилення кордону – ГУР
Фото - The Korea Herald

Північнокорейські військові продовжують перебувати на території Росії та виконують визначені завдання в Курській області.

Джерело: інтерв’ю заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького Укрінформу

Деталі: За словами Скібіцького, присутність військовослужбовців КНДР у Росії зберігається і надалі, попри меншу увагу медіа через відсутність активних бойових дій у Курській області.

Реклама:

Їхні основні функції – інженерне обладнання оборонних позицій і посилення кордону у Курській області.

ГУР оцінює, що участь північнокорейських підрозділів здійснюється на ротаційній основі.

Скібіцький також повідомив про широке залучення громадян КНДР до робіт у РФ. За його даними, у планах Північної Кореї – направляти тисячі фахівців різних спеціальностей для роботи та набуття досвіду в російській промисловості, зокрема в оборонному секторі.

614РЕКЛАМА:

Зокрема, для Курської області йдеться про приблизно 6 000 спеціалістів, із яких понад тисяча вже прибула – вони зайняті на відновленні доріг і облаштуванні оборонних рубежів. Частина іноземних працівників, за спостереженнями розвідки, згодом підписує контракти з Міноборони РФ і вирушає воювати.

Пряма мова: "Ми маємо дані про вербування громадян інших країн для роботи на підприємствах РФ. Для зони в Єлабузі. Там росіяни розвивають своє виробництво. Якщо колись починали від тисячі співробітників, то на сьогодні в них плани взагалі мати 40 000 співробітників у зоні Єлабуги, яка виготовляє БПЛА. Ми фіксуємо багато іноземних громадян, що погоджуються підписати контракти, їдуть у Росію на роботу. Правда, потім багато з них підписує контракт уже з Міністерством оборони, іде воювати".

Деталі: Також Скібіцький повідомив, що Росія з початку 2025 року призвала за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців.

За його словами, Кремль щомісяця набирає щонайменше 35 тисяч нових контрактників, і цей процес активно підтримується пропагандою та фінансовими стимулами. Зокрема, за підписання першого контракту російським військовим зараз виплачують до 2 мільйонів рублів.

Пряма мова: "Є всі ознаки того, що до кінця року РФ повністю виконає план із рекрутингу".

Передісторія:

  • Також Вадим Скібіцький заявив, що Росія планує випустити цього року 57 сучасних винищувачів і майже 250 танків, а також майже 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу.

ГУРКНДРросійсько-українська війнакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
ГУР
ГУР: Росія змінює тактику ударів по Україні й застосовує модернізоване озброєння
У ГУР розповіли, скільки ракет і винищувачів Росія планує випустити цього року
ГУР показало, як знищує росіян, що прориваються на Дніпропетровщину
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
оновленоПольща закрила аеропорти "Люблін" і "Ряшів-Ясенка" через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: