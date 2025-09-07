Підрозділи КНДР зосереджені в Курській області та виконують завдання з посилення кордону – ГУР

Північнокорейські військові продовжують перебувати на території Росії та виконують визначені завдання в Курській області.

Джерело: інтерв’ю заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького Укрінформу

Деталі: За словами Скібіцького, присутність військовослужбовців КНДР у Росії зберігається і надалі, попри меншу увагу медіа через відсутність активних бойових дій у Курській області.

Їхні основні функції – інженерне обладнання оборонних позицій і посилення кордону у Курській області.

ГУР оцінює, що участь північнокорейських підрозділів здійснюється на ротаційній основі.

Скібіцький також повідомив про широке залучення громадян КНДР до робіт у РФ. За його даними, у планах Північної Кореї – направляти тисячі фахівців різних спеціальностей для роботи та набуття досвіду в російській промисловості, зокрема в оборонному секторі.

Зокрема, для Курської області йдеться про приблизно 6 000 спеціалістів, із яких понад тисяча вже прибула – вони зайняті на відновленні доріг і облаштуванні оборонних рубежів. Частина іноземних працівників, за спостереженнями розвідки, згодом підписує контракти з Міноборони РФ і вирушає воювати.

Пряма мова: "Ми маємо дані про вербування громадян інших країн для роботи на підприємствах РФ. Для зони в Єлабузі. Там росіяни розвивають своє виробництво. Якщо колись починали від тисячі співробітників, то на сьогодні в них плани взагалі мати 40 000 співробітників у зоні Єлабуги, яка виготовляє БПЛА. Ми фіксуємо багато іноземних громадян, що погоджуються підписати контракти, їдуть у Росію на роботу. Правда, потім багато з них підписує контракт уже з Міністерством оборони, іде воювати".

Деталі: Також Скібіцький повідомив, що Росія з початку 2025 року призвала за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців.

За його словами, Кремль щомісяця набирає щонайменше 35 тисяч нових контрактників, і цей процес активно підтримується пропагандою та фінансовими стимулами. Зокрема, за підписання першого контракту російським військовим зараз виплачують до 2 мільйонів рублів.

Пряма мова: "Є всі ознаки того, що до кінця року РФ повністю виконає план із рекрутингу".

