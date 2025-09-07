У США кажуть, що готові разом з Європою довести економіку РФ до "повного колапсу"

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій, щоб довести до "повного колапсу" економіку Росії.

Джерело: Бессент в ефірі NBC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністр зазначив, що США готові посилити тиск на Росію, але їм потрібно, щоб європейські партнери підтримали їх.

Пряма мова: "Зараз ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка… І якщо США та (Європейський Союз) зможуть втрутитися, ввести більше санкцій, додаткові мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає повного колапсу, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів".

Деталі: Коментарі Бессента пролунали лише через кілька годин після того, як Росія провела повітряну атаку з рекордною кількістю дронів і ракет за час війни, в результаті якої загинули щонайменше чотири людини і було пошкоджено будівлю уряду в Києві.

Що передувало: Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі в четвер під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.

