Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині ППО працювала по ударних дронах, у столиці знову була тривога

Катерина ТищенкоНеділя, 7 вересня 2025, 19:46
На Київщині ППО працювала по ударних дронах, у столиці знову була тривога
ілюстративне фото Getty Images

У Київській області ППО працювала по ворожих ударних БпЛА, у столиці двічі за вечір оголошували повітряну тривогу.

Джерело: Київська ОВА, КМВА, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ОВА: "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

Реклама:

Деталі: Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА в напрямку Борисполя.

Близько 18:30 у столиці було оголошено повітряну тривогу.

У КМВА зазначили, що тривогу в столиці оголосили через загрозу ворожих БпЛА. 

614РЕКЛАМА:

О 19:16 тривогу в Києві скасували, але о 19:29 знову оголосили. 

О 19:33 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район), згодом - про ударний БпЛА на Бровари, а пізніше на Бориспіль.

О 20:34 у столиці скасували повітряну тривогу, а згодом і в області. 

Київська областьППОповітряна тривогабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
Київська область
Росіяни поцілили дроном у кінний клуб на Київщині: через обстріл загинуло семеро тварин
Масований удар по Київщині: поранено дівчину, в кількох районах пошкоджені будинки
У Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
оновленоПольща закрила аеропорти "Люблін" і "Ряшів-Ясенка" через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: