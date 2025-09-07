На Київщині ППО працювала по ударних дронах, у столиці знову була тривога

У Київській області ППО працювала по ворожих ударних БпЛА, у столиці двічі за вечір оголошували повітряну тривогу.

Джерело: Київська ОВА, КМВА, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ОВА: "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

Деталі: Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА в напрямку Борисполя.

Близько 18:30 у столиці було оголошено повітряну тривогу.

У КМВА зазначили, що тривогу в столиці оголосили через загрозу ворожих БпЛА.

О 19:16 тривогу в Києві скасували, але о 19:29 знову оголосили.

О 19:33 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район), згодом - про ударний БпЛА на Бровари, а пізніше на Бориспіль.

О 20:34 у столиці скасували повітряну тривогу, а згодом і в області.